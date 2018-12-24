ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتي يقبل استقالة 4 وزراء من حكومة الشيخ جابر المبارك

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، قبول استقالة 4 وزراء من حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال مجلس الوزراء الكويتي – في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس المجلس – إنه تم قبول استقالة كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة وشئون البلدية حسام الرومي ووزير شئون مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي.

ترشيحاتنا

5 شروط لاستخراج بطاقة إثبات إعاقة

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

بوادر أزمة بين محمد صلاح وليفربول.. الريدز يستهدف ضم لاعب إسرائيلي

ياسمين عبد العزيز تزداد جمالا بعد الطلاق.. صور

الصحة: المستشفيات النفسية مش سجن..عندنا خدمات هوم دليفري

العشق الحرام يدفع ترزيًا لقتل عشيقته بأرض اللواء.. المتهم استغل طيبة أحد العمال وقام بتوريطه فى الواقعة بقصد.. والأهالى: أثناء هدم المحل اكتشفنا كاميرات في غرفة تغيير الملابس.. صور

15 عاما على صفقة الخيانة.. أسرار جديدة عن القبض على صدام حسين والكنوز التي بحوزته.. وهذا ما جناه من أرشد عنه في عملية الفجر الأحمر

قبلة على يد وفاء عامر من أحد ذوي القدرات الخاصة باحتفالية قادرون باختلاف

تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

شاهد.. السيسي يكرم عددا من المتفوقين من ذوي الإعاقة باحتفالية قادرون باختلاف

تأييد حبس مراسل أبلة فاهيتا 6 أشهر بتهمة الإساءة لجهاز الشرطة

متحدو الإعاقة للرئيس: بنحبك وعايزينك معانا كل سنة.. والسيسي: أوعدكم لو أنا عايش .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة" .. فيديو وصور

تفاصيل نتائج موسم بعثة جامعة شيكاجو في تل ادفو ..صور

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

فيديو

السيسي: تحية من القلب لأبنائي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
السيسي: توفير كود الإتاحة لمتحدي الإعاقة في الصحة والرياضة والإسكان.. فيديو
السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو
متحدو الإعاقة: بنعشقك يا سيسي.. والرئيس: وأنا كمان بحبكوا.. فيديو
متحدو الإعاقة للرئيس: بنحبك وعايزينك معانا كل سنة.. والسيسي: أوعدكم لو أنا عايش .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟