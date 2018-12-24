مجلس الوزراء الكويتي يقبل استقالة 4 وزراء من حكومة الشيخ جابر المبارك

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، قبول استقالة 4 وزراء من حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.



وقال مجلس الوزراء الكويتي – في بيان عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس المجلس – إنه تم قبول استقالة كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة وشئون البلدية حسام الرومي ووزير شئون مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي.