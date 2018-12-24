طرب زمان بالمانسترلي الخميس

يقيم متحف أم كلثوم "بقصر المانسترلي" بمنيل الروضة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس 27 ديسمبر، بمناسبة ذكري ميلاد كوكب الشرق حفل فني لفرقة "طرب زمان".



الحفل بقيادة الدكتور عاطف أمام وبمشاركة المطربين حسناء، رضوي سعيد، ثريا مدحت، بالإضافة لعزف علي آلة القانون للفنان جمال عبد المنعم.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني التي تغنت بها كوكب الشرق من ألحان رياض السنباطي، محمد القصبجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي.



يذكر أن فرقة طرب زمان تأسست عام 2015، تحت إشراف د. مها العربى، تولى قيادتها العديد من العمداء السابقين للمعهد العالي للموسيقي العربية، حيث تضم أمهر العازفين بمصر، كما شاركت الفرقة بمهرجان "القرين الثالث والعشرين" بدولة الكويت عام 2016، كذلك العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز.