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وصفة سحرية لعلاج مشكلات الشعر فى الشتاء

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:31 م
وصفة سحرية لعلاج
وصفة سحرية لعلاج مشاكل الشعر فى الشتاء
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة تحضير وصفة لعلاج تساقط الشعر وخشونته وجفاف فى الشتاء وفقا لما ذكره موقع " BOLDSKY" الهندى.

مكونات الوصفة
½ كوب زيت جوز الهند
¼ كوب من العسل

طريقة التحضير والاستخدام
في وعاء نظيف إضافة زيت جوز الهند والعسل الخام.
تذوب زيت جوز الهند إذا كان في حالة صلبة.
مزج المكونات جيدا. قد تختلف الكمية اعتمادا على طول الشعر.
بمساعدة فرشاة ، ابدأ بتطبيق القناع على شعرك.
قم بتغطية الشعر بالكامل باستخدام هذا القناع.
قم بعمل كعكة وقم بتغطيتها بقبعة دش أو قطعة قماش ناعمة ثم اذهب للنوم.
اتركي هذا القناع بين عشية وضحاها واشطفيه جيدًا بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

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