صندوق 19.. فكرة جديدة ترفع عنك حرج الاقتراض من الغير

في ليلة شتوية منذ عام استشعر 5 أصدقاء جمعتهم الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حاجتهم لتحصين أنفسهم ضد الأزمات المالية التي قد تطرأ على حياتهم فجأة، حصن يكفيهم شر السؤال عن مال يقترضونه لفك ضائقة مادية لم تكن في الحسبان، وبعد ليال متتالية من التفكير كانت فكرة "الصندوق النقدي" هي الحيلة التي توصل إليها الأصدقاء لعبور أزماتهم المادية والوصول إلى بر الأمان.



يقول أحمد محرم، أحمد المؤسسين للفكرة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها تبلورت وبدأت تأخذ مسار التنفيذ بمعايير وقوانين تسري على الـ5 أعضاء، ويوضح محرم "الموضوع كله عبارة عن حساب مصرفي في أحد البنوك الغرض منه أنه يكون مصدر دائم ومتاح للسيولة النقدية في حالة حدوث أي طارئ لأي عضو، دون الاضطرار للاقتراض الشخصي بما قد يصاحبه من حرج للطرفين، أو للاقتراض المصرفي (في حالة المبالغ الضخمة) بما يصاحبه من شروط وقيود قد تكون مرهقة للمقترض".



ويضيف محرم قائلًا:" بدأنا في يناير 2018 بمساهمة تأسيسية من كل عضو بمبلغ 500 جنيه وتم الاتفاق على التزام كل عضو بدفع مساهمة شهرية حدها الأدنى 50 جنيه ؛ لأنه مبلغ بسيط وغير مرهق لميزانية أي من الأعضاء وبدون حد أقصى، وتم الاتفاق على تجميد آلية الاقتراض إلى حين وصول موارد الصندوق إلى مبلغ 10 آلاف جنيه، لضمان النمو السريع لموارد الصندوق وعدم تآكلها في بداية المشروع".



حماس والتزام ومسئولية وأمان وثقة 5 عوامل كانت هي العناصر التي قادت أصدقاء الجامعة الـ 5 وعشرة الـ 10 سنوات، لنجاح فكرة الصندوق، فيقول محرم: "لم تكن هذه التجربة لتنجح لولا توافق وحماس الأعضاء الخمسة، والثقة المتبادلة بينهم جميعًا، والتزامهم بأداء مستحقات الصندوق بانتظام".



تقاسموا الأدوار ما بين مسئول عن تسجيل جميع البيانات الخاصة بالصندوق من مساهمات شهرية وقروض وتسديدات، ومسئول عن السحب والإيداع، ولتكتمل أركان فكرة "صندوق 19"، كان لا بد من قوانين وبنود تنظم عمليات السحب والإيداع والاقتراض.



ويوضح "محرم" أن هناك11 بندا منظما للصندوق "الأعضاء متساوون دون تمييز أو استثناء ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات دون النظر إلى حجم المساهمات أو أنصبتهم في الصندوق، فحجم مساهمات العضو ليس له أي تأثير على حقه في طلب قرض، فسواء كانت المساهمات المالية للشخص التي يدفعها كل شهر كبيرة أو صغيرة يحق له طلب قرض في الحدود المقررة".



التيسير وحل الضائقة المالية هما القاعدة الأساسية: "من حق أي عضو الاقتراض من الصندوق بنسبة 25 %، غير طلب قرض استثنائي تبلغ نسبته 15 % من قيمة موارد الصندوق وقت الطلب، ولكن بشرط أن يوافق أغلبية الأعضاء 3 من أصل 4".



لم يفت الأصدقاء أن يخففوا عن صديقهم في حالة تعثره في السداد لكلا المبلغين قسط السداد والمساهمة الشهرية، حيث من الممكن جدولة مبالغ المساهمة الشهرية في فترة تالية لفترة السداد بحيث يتم سدادها مع عدم إسقاط بند المساهمة الشهرية الذي لا يجوز إسقاطه".



لم يدع أصحاب "صندوق 19" حالة أو طارئة إلا وقد وضعوا لها حلًا، فيشير "محرم" إلى أن "أي شخص من حقه يطلب سحب مجموع مساهماته في أي وقت، ويحق لأي منا أنه يطلب سحب مساهماته دفعة واحدة طالما كانت أقل من 25% من موارد الصندوق في لحظة طلب الانسحاب، أما إن كانت تفوق النسبة المقررة في لحظة طلب الانسحاب فيتم صرفها بالتقسيط بنسبة 25 % من مجموع مساهماته كل شهر".



وفيما يتعلق بالاسم، يشير محرم إلى أنهم استقوا اسمه من لقب "الشلة" ويقول: "احنا مسميين شلتنا (19) اقتباسًا من المشهد في فيلم الأفوكاتو، يعني لما حد مننا يحب ينادي الباقيين بيقول يا 19 زي المرحوم حسين الشربيني في المشهد ده، فسمينا الصندوق 19 نسبًة للقب الشلة".