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تعليم

1500 قطعة ملابس بالمعرض الرابع لطلاب وطالبات جامعة المنيا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
ايمن رياض
افتتح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المعرض السنوي الخيري الرابع لطلبة وطالبات الجامعة، المقام خلال الفترة 24-25 ديسمبر الجاري، بصالة الأنشطة خلف كلية طب، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، بهدف الوصول للطلاب الغير قادرين وتوزيع الملابس بأسعار رمزية، ومجانية لغير القادرين.

نظم فعاليات المعرض طلاب اتحاد جامعة المنيا بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، والجمعية المصرية للمواطنة "أحنا مصر"، بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب.

ضم المعرض أكثر من 1500 قطعة ملابس شتوية وصيفية لجميع أفراد الأسرة، وذلك بأسعار رمزية، ومجانًا للطلاب الغير قادرين الذين تم بحث حالتهم من قبل فريق طلاب من أجل مصر وتوفير لهم إحتياجاتهم، من خلال المعرض.

كما كرم الدكتور محمد جلال حسن، الاستاذ أحمد الفاتح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمواطنة "أحنا مصر" لتعاونه مع الجامعة لتقديم المعرض بهذا الشكل المنظم، مؤكدًا بأن التعاون مستمر لعمل مثل هذه المعارض الخيرية لتنظم أكثر من مرة خلال العام الواحد ، وذلك لتوفير الخدمات لطلابال جامعة وللطلاب الغير قادرين.

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