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محافظات

اليوم.. انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:02 ص
الدكتور علاء عبدالحليم
الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يعقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية اليوم، الثلاثاء، جلسة اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور رؤساء المدن ومديرى المديريات بديوان عام محافظة القليوبية.

ومن المقرر أن يواصل المحافظ خلال الاجتماع، مناقشة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدن المحافظة وتطوير منظومة النظافة.

كما يناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظة، وآلية إنفاقها على المشروعات، ورؤية رؤساء مجالس المدن في حل المشكلات اليومية التى تواجه المواطنين، ومتابعة حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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