اليوم.. انعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية

يعقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية اليوم، الثلاثاء، جلسة اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور رؤساء المدن ومديرى المديريات بديوان عام محافظة القليوبية.





ومن المقرر أن يواصل المحافظ خلال الاجتماع، مناقشة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدن المحافظة وتطوير منظومة النظافة.



