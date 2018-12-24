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تعليم

إدارة غرب الفيوم تنظم مسابقة أوائل الطلبة تحت شعار أنا الأول ..صور

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية مسابقة علمية ثقافية تحت شعار "أنا الأول" للمرحلة الإبتدائية، بحضور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومحمد أبو الحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية وعلى الجارحى نقيب نقابة المعلمين بالفيوم وعيسى محمود الامين العام لنقابة المعلمين والمستشار حمدى حسن، وعدد من قيادات التعليم بغرب الفيوم.

شارك فى المسابقة 48 مدرسة إبتدائية على مستوى إدارة غرب الفيوم التعليمية، وتمت التصفية بين جميع المدارس الابتدائية المشاركة (الصف السادس الابتدائي) وفاز بالمركز الأول على مستوى الإدارة مدرسة الراهبات والثاني المدرسة الإسلامية والثالث مدرسة الرسالة والرابع مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، وتم تكريم المدارس الفائزة .

ووجه محمد عبدالله وكيل المديرية التهنئة لجميع التلاميذ المشاركين فى هذه المسابقة، مقدما الشكر لفريق العمل على التنظيم الجيد والجهد المتميز المبذول فى العمل.
إدارة غرب الفيوم تنظم مسابقة أوائل الطلبة تحت شعار أنا الأول ..صور
إدارة غرب الفيوم تنظم مسابقة أوائل الطلبة تحت شعار أنا الأول ..صور
إدارة غرب الفيوم تنظم مسابقة أوائل الطلبة تحت شعار أنا الأول ..صور

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