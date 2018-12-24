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تعليم

إنشاء أحدث بنك دم نموذجي بجامعة كفر الشيخ بتكلفة 6 ملايين جنيه

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، عن إنشاء أحدث بنك دم نموذجي بالمستشفى الجامعي بتكلفة تقديرية قدرها 6 ملايين جنيه وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية، مشيرًا إلى أنه سيكون نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وقال القمري، إن بنك الدم الجديد سوف يتيح توافر البلازما والصفائح الدموية المطلوبة ومشتقات الدم، لإجراء عمليات ذات مهارات خاصة مثل زراعة الكبد والكلى، والعمليات الكبرى مثل استئصال الأورام، لافتًا إلى أن نظام التشغيل والتخزين والصرف للدم ومشتقاته سيكون الكترونيًا من خلال نظام رقمي حديث.

جدير بالذكر أن مستشفى كفر الشيخ الجامعي الجديد تشهد تطورًا كبيرًا في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين منها جراحات القلب والصدر والمسالك البولية المتطورة فضلًا عن إجراء عمليات قسطرة القلب التي تتم إجراؤها لأول مرة في محافظة كفر الشيخ.

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