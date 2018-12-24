أنشطة فنية بفرع ثقافة الأقصر.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة المدامود الثقافية ندوة بعنوان "وقاية الأطفال من الأمراض والأمراض المعدية" شارك فيها الدكتور أحمد محجوب وإبتسام أحمد الغول، وتحدثا عن كيفية الوقاية من الأمراض الخاصة بالأطفال والبالغين ونوعية الأمراض المعدية وذلك بجمعية الهلال الأحمر.



كما أقامت مكتبة حاجر الضبعية محاضرة ثقافية بعنوان "التسامح ونبذ العنف" ألقاها فضيلة الشيخ صلاح محمد، وتناول فيها مفهوم التسامح وأهمية التسامح الفرد والمجتمع وأثر التسامح علي الفرد والمجتمع، أشكال التسامح وذلك بمدرسة حاجر الضبعية، بجانب مسابقة أسئلة عامة لطلاب المدرسة وحصل الفائزين علي جوائز مقدمة من فريق عمل المكتبة .



بينما عقدت مكتبة المحاميد قبلى محاضرة بعنوان "سلبيات واجبات عام 2018" ألقاها حسين عبدالرحيم مصطفى، تناول فيها إيجابيات العام منها "نظام التعليم الجديد فى مصروالاهتمام بالتعليم الفنى، تجربة المدارس اليابانية، مشروعات ومنطومة الطرق الجديده، مشروعات الاستزراع السمكى"، أما سلبيات العام منها "الثانوية العامة على ثلاث سنوات، البطالة، الوضع فى سوريا والعراق واليمن، الأزمة الاقتصادية العالمية، خروج مصر من كأس العالم".



كما أقام قصر ثقافه بهاء طاهر ندوة بعنوان "الدور الاجتماعى بين الرجل والمرأه" شارك فيها الأديب محمد المولى والدكتورة سوزان أبو الفضل، وتناولوا فيها الدور الحقيقى للرجل والمرأة، الدور المفتقد للمرأة، دور الرجل فى مشاركه المرأة ، دور المرأة فى سوق العمل، واختتمت الندوة بعرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، تلى ذلك عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية.



بينما أقام قصر ثقافة الأقصر معرض جائزة نوار للرسم فى دورته الثانية ويستمر حتى 29 ديسمبر الجاري، وجاءت الجائزة هذا العام لتوثق ابداعات طلاب كلية الفنون الجميلة في فن الرسم وذلك بحضور الدكتور أحمد نوار مؤسس وراعى جائزة نوار للرسم، الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الأقصر، الدكتور أحمد حمدى قوميسير الدورة الثانية لجائزة نوار للرسم، الدكتورة أمل نصر رئيس لجنة التحكيم وأستاذ التصوير بفنون الإسكندرية وتم إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز لهم واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.