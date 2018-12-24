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شاهد.. لحظة دهس مجموعة من المحتفلين بأعياد الكريسماس فى ليفربول

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة مرعبة، لدهس مجموعة من المعيدين باحتفالات الكريسماس بواسطة سيارة مسرعة، في مدينة ليفربول، قبل أن يهرب السائق من مكان الحادث.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو أظهر 4 رجال وهم يحاولون عبور الطريق في منطقة مشهورة بالحياة الليلية في المدينة قبل أن تتجه سيارة دفع رباعي بيضاء نحوهم بشكل مفاجئ.

ووقع الحادث الساعة 2.45 صباحًا في شارع مشهور في ليفربول، وكان أحد الضحايا يسير وهو مجروح في صدمة رهيبة جراء حادث الدهس.

وبين الفيديو أن السائق كان يتعمد إيذاء الضحايا، والإسراع تجاههم بشكل منعهم من الهرب، حيث تم نقلهم إلى المستشفى ويعاني أحدهم من إصابة خطيرة.

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