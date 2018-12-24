الإسماعيلي يتفق على ضم كاستيلو نجم النصر للتعدين لمدة 4 سنوات

أنهى مسئولو نادي الإسماعيلي التعاقد مع احمد فتحي الشهير بـ "كاستيلو" لاعب خط وسط الفريق الأول بنادي النصر للتعدين لمدة 4 سنوات مقابل 750 ألف جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .



تم الانتهاء من الاتفاق بين إدارة التعدين والإسماعيلي على حصول اللاعب على 250 ألف جنيه وحصول الإدارة على 500 الف جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب صاحب الـ 18 عاما .



ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا على الصفقة وإرسال الشيكات خلال الساعات القليلة المقبلة .