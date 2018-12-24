السيسي للمصريين: كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم.. فيديو

وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أسر متحدي الإعاقة، معقبا: «أدعو الله أن يجازيكم خيرا».



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته ضمن احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة،: «أقول لكل المصريين كل عام وأنتم طيبين وعام سعيد عليكم كلكم، وعلى أشقائنا المسيحيين كل سنة وأنتم طيبين».



وشملت الاحتفالية افتتاح معرض لمنتجات ذوي الإعاقة، يليها حفل الفني يتضمن عددًا من العروض الغنائية والاستعراضية، بطولة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة عدد مع نجوم الفن.

