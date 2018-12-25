في لافتة طيبة.. وكيل تعليم المنوفية يكرم طالب مصاب بالسرطان

بعد نشر قصة تكريم طلاب مدرسة عماد الدين الابتدائية بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لزميلهم الطالب المصاب بالسرطان،زار اليوم مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مدرسة الشهيد عماد الدين حافظ هلال الابتدائية بادارة بركة السبع التعليمية.





وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بتكريم الطفل عمر سامح هلال بالصف السادس الابتدائى المريض بسرطان فى المخ منذ عامين ولا يحضر الى المدرسة إلا فى أوقات الامتحانات فقط على كرسى متحرك بلجنة خاصة.





كما تم تكريم اسامه محمد حويت مدير المدرسة والطلاب الذين كرموا زميلهم ومدرس الفصل بسبب اللافتة الطبية من الطلاب لزميلهم مريض السرطان.





وأكد، وكيل الوزارة، للطفل أن جميع طلباته مجابة متمنيا له الشفاء العاجل كما وعده بزيارة قريبة من محافظ المنوفية.





وفى نهاية اللقاء وكيل الوزارة بتكريم الطفل وجميع تلاميذ فصل الطفل وكذلك تكريم صاحب المبادرة الاستاذ مسعد سعيد نايب مدرس الفصل بالمدرسة.



