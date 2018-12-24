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السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ إحصاء شامل يتضمن أعداد ذوي الإعاقة الفعلية ونوع الإعاقة ومجالات تفوقهم وأهم احتياجاتهم من الدولة .

وأضاف " السيسي" خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة،: مسؤولية وسائل الإعلام العمل على زيادة الوعي بقضاياهم، بشكل تتفق مع طبيعة كل إعاقة وتسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم والنماذج الناجحة منهم".

وتابع:" التحديات التي تواجهها مصر كبيرة، وإن التحديات الجسيمة لا يجب أن تكون إلا حافزا ودافعا لنا لمزيد من العمل والجهد والجدية والمشاركة المجتمعية و دمج الاحتياجات الخاصة في مناحي الحياة".

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