السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ إحصاء شامل يتضمن أعداد ذوي الإعاقة الفعلية ونوع الإعاقة ومجالات تفوقهم وأهم احتياجاتهم من الدولة .



وأضاف " السيسي" خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة،: مسؤولية وسائل الإعلام العمل على زيادة الوعي بقضاياهم، بشكل تتفق مع طبيعة كل إعاقة وتسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم والنماذج الناجحة منهم".



وتابع:" التحديات التي تواجهها مصر كبيرة، وإن التحديات الجسيمة لا يجب أن تكون إلا حافزا ودافعا لنا لمزيد من العمل والجهد والجدية والمشاركة المجتمعية و دمج الاحتياجات الخاصة في مناحي الحياة".