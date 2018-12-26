بالمكرونة الإيطالي.. قصة نجاح أمجد بعد رفضه الوظيفة الحكومي لتأسيس مصنعه الخاص

من جد وجد ومن زرع حصد.. أحد الأمثال الشعبية الشهيرة التي تنطبق على صاحب كل قصة كفاح وعمل، في ظل العديد من التحديات، ومن بين قصص النجاح العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





«أمجد صلاح» أحد شباب محافظة المنيا، أحد من سجلوا قصة نجاح من خلال مشروعه الخاص، بعد رفضه العمل في القطاع الحكومي، وإصرار أن لا يكون رقم من أرقام البطالة، من خلال العمل الحر باعتباره سلاح التنيمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





حلم «أمجد» لم يتوقف عند قبوله في أن يكون موظف أو أحد العاملين، مما دفعه لتأسيس عمله الخاص، رغم امتلاك الأسرة لعدد من المشروعات، والتي فضل عدم العمل بها لتحقيق ذاته واستقلاليته وإنشاء مشروعه الخاص، بتأسيس مصنع لإنتاج المكرونة.





ورغم امتلاك الأسرة للعديد من المشروعات، والتي من بينها انتاج الحلاوة الطحينية والطحينة والمكرونة، إلا أنه أصر أن يكون له عمله الخاص ليكون رائدا من رواد الأعمال ليحقق حلمه فكانت البداية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .





«أمجد» الشاب الذي تخرج من كلية التربية قسم رياضيات دفعة 2005، رفض العمل مدرسا رغم أن تخصصه كان مطلوبا في المدارس الحكومية والخاصة، قائلا: «رفضت الالتحاق بالوظيفة الحكومية علشان مبقاش موظف ويموت حلمي.. وعشان أنا خططت لحياتي إني أكون أنا صاحب العمل مش شغال عند حد».





المشروع الخاص الذي كان يحلم به «أمجد» أصبح اليوم حقيقة بعد تشغيل المصنع عام 2010 بتكنولوجيا متطورة تتناسب مع تطورات سوق العمل وبخبرات ومعدات إيطالية، حتى استطاع مصنع المكرونة أن يخلق لنفسه "زبونه" الخاص، الذي يقبل عليه.





رغبة «أمجد» لم تتوقف عند إنشاء المشروع وتشغيله فحسب، لكنه عمل على تطوير المشروع وتوسعته في ظل الثقة التي حققها المنتج في السوق، حتى تمكن من الحصول على قرض بقيمة مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، للتوسع في إنتاج المصنع لتلبية احتياجات السوق في العديد من محافظات مصر.





«النهارده الحمد لله المصنع بقى شغال فيه 50 شخص غير العمالة الفير منتظمة في النقل والتوزيع» وهو ما عبر به «أمجد» عن سعادته من توفير فرص عمل لهذا العدد، قائلا: «بدل ما ما كنت هكون موظف بستنى المرتب أخر الشهر ربنا كرمني وبقيت من أصحاب الأعمال».





دور الجهاز في دعم «أمجد» لم يتوقف عند منحه القرض لتوسعة مشروعه، لكنه يقدم الدعم والتدريب للعمالة على حد وصفه، قائلا: «الجهاز بيحرص دائما علي المتابعة بالتدريب والدعم الفني من خلال بروتكولات التعاون مع جهات عديدة واقامة المعارض داخل وخارج مصر لفتح اسواق جديدة لنا في الداخل والخارج».



