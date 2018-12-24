عمر خورشيد لـ ياسمين جيلاني: الزوجة المجنونة رزق

سافر الفنان عمر خورشيد وزوجته الفنانة ياسمين جيلانى لقضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة فى مدينة الغردقة.



ونشر عمر على صفحته على الفيس بوك صور كوميدية جمعته بزوجته من مطار الغردقة وعلق " الزوجة المجنونة رزق".



من المعروف أن الفنان عمر خورشيد غاب من فترة عن المجال الفنى وهو وزوجته ياسمين جيلانى بسبب انشغلاهم بطفلتهم الأولى لكنهم قرروا العودة من جديد قريبا .