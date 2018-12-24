السيسي: تحية من القلب لأبنائي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية قلبية لأبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيا لهم التوفيق والخير والنجاح.
وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: "أتوجه بالشكر لأسر ذوي الإعاقة، وربنا يجازيكم خير في حياتكم".
وأضاف: "الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة رسالة تؤكد على أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود المجتمع الأهلي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة".
وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: "أتوجه بالشكر لأسر ذوي الإعاقة، وربنا يجازيكم خير في حياتكم".
وأضاف: "الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة رسالة تؤكد على أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود المجتمع الأهلي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة".