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فن

شاهد.. هكذا احتفلت سيلين ديون بالكريسماس

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
سمر سعد
حرصت المطربة العالمية سيلين ديون على الاحتفال بالكريسماس.

نشرت سيلين ديون على صفحتها بموقع انستجرام صورة لأسرتها وخلفهم شجرة عيد الميلاد، وهنأت جمهورها بالكريسماس.

يذكر ان سيلين ديون اطلقت مؤخرا خط ازياء للاطفال، وفي هذه المرة الثانية تخوض التجربة في عالم الموضة، وكانت أطلقت العام الماضي خطا في الأزياء يحمل اسمها الشخصي.

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