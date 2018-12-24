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أخبار العالم

الخارجية الروسية: نتوقع صداما عسكريا وشيكا مع أوكرانيا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:43 م
أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
توقعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم ، قيام القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات عسكرية واسعة النطاق في دونباس، خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الخارجية الروسية فى بيان لها، وفق ما نشرته وكالة "نوفوستى" الروسية أن كييف لم تعد تخفي نواياها العدوانية، وتصرفاتها فى الفترة الأخيرة تؤكد ذلك، لأأنها تعمل على تعزيز نشاطها العسكرى على طول خط التماس مع دونباس، وخاصة في اتجاهات ماريوبول وجورلوفكا".

وأضاف البيان أنه من المتوقع قيام القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات عسكرية واسعة النطاق خلال الأيام القادمة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس قسم الاتصالات وتنظيم المعلومات في الأركان العامة الأوكرانية، رابكو، والتى أعلن خلالها عن نقل أعمال وحدات الأمن السيبراني إلى الوضع القتالي ، معتبرة هذه التصرفات والتصريحات هدفها الرئيسى استفزاز القوات الروسية.

وذكر البيان أن ممثلين مختصين من مركز أمن الكمبيوتر التابع لحلف الناتو في أوكرانيا، وعسكريي اللواء 77 من العمليات النفسية للقوات المسلحة البريطانية المتخصصة في حرب المعلومات، يقدمون المشورة والمساعدة العملية للجانب الأوكراني بشأن تنفيذ هذه العملية.

واختتم الخارجية الروسية، بيانها مؤكدة أن الهدف من تصعيد التوتر من قبل السلطات الأوكرانية يرجع لسعى الرئيس الأوكرانى بالفوز بالإنتخابات الرئاسية المقبلة.

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