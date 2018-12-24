ترامب رئيس كارثي لإسرائيل واليهود.. 4 أسباب تجعل تل أبيب تخطط لعزله.. خدع نتنياهو وتركه في قبضة بوتين.. وأخلى الساحة لإيران

* نقل السفارة والدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة.. أعمال رمزية فقط

* بوتين استغل خطأ ترامب في سوريا وأعلن موافقته فورا

* ترامب رسول

الانعزالية



على الرغم من سجله المتقطع في علاقاته مع اليهود، وسجله المروع في الحفاظ على موقع إسرائيل الاستراتيجي في العالم.



وأكد: يبدو لي، على الأقل، أربعة أسباب مباشرة، لماذا كان دونالد ترامب كارثة لإسرائيل واليهود؟.



وأوضح: إغلاق الحكومة الحالية، المشار إليها في الصحافة باسم "إغلاق آن كولتر"، هو أفضل دليل على هذه الظاهرة. في البداية لم يتردد ترامب في إغلاق الحكومة، غير رأيه بعد أن وصفت الإعلامية الأمريكية كولتر شخصه بأنه "لا معنى له" على موقع "بريتبارت" الأمريكي اليميني المتطرف. على الرغم من غضبه المفترض، إلا أن ترامب قام بعمل ما طالبت به كولتر بالضبط.



كولتر هي ساخرة ومحافظة، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل رئيس الولايات المتحدة لا ينظر إليها كحكم أساسي لقيم الجمهوريين. ومن أبرزها تاريخها الطويل في إبداء تعليقات معادية لليهود وإسرائيل.



وقالت خلال حملات الانتخابات الرئاسية عام 2016، غاضبة من نقاش الجمهوريين وتركيزهم على قضايا إسرائيل: كم عدد اليهود الذين يعتقد هؤلاء الناس أنهم موجودون في الولايات المتحدة.



وواصل الكاتب: لقد تعرضت أحداث الأسبوع الماضي - ولا سيما القرار المتعلق بالانسحاب السوري وإغلاق الحكومة - لتحليلات لا نهاية لها، وحاول المعلقون يائسين اكتشاف بعض الأسباب الكامنة وراء تصرفات الرئيس. لكن أيًا من التفسيرات غير مقنعة، وما تبقى لنا هو فوضى خطيرة. وبعبارة أخرى، لا توجد أسباب لتصرفات ترامب.



إن المؤتمر الصحفي المذهل الذي عقد في هلسنكي في شهر يوليو الماضي يعد عارًا في التاريخ الدبلوماسي الأمريكي. في ذلك اليوم، أظهر ترامب أن وطنيته الأمريكية تأخذ المركز الثاني بعد ولائه لبوتين.



ومن ناحية إسرائيل، يعتقد العديد من المعلقين الإسرائيليين أنهم غير مرغوب فيهم مشيرين إلى أن "بيبي" بنيامين نتنياهو عمل بجد لزراعة بوتين. لكنه مثل كل مستبدٍ، لا يمكن الاعتماد على بوتين، ولا يتأثر بعواقب التاريخ أو العدالة أو التعاطف. لقد أظهر بالفعل تناقضًا ملتويًا وغاضبًا بشأن مخاوف إسرائيل. وألقى باللائمة على إسرائيل في إسقاط طائرة روسية، والحد من هجمات إسرائيل على المواقع الإيرانية في سوريا، وكثيرًا ما قام بتأجيل طلبات بيبي للاجتماعات.



عندما أعلن ترامب عن نواياه في سوريا، سارع بوتين إلى الإعراب عن موافقته. من الواضح أن السبب في ذلك هو أن انسحاب ترامب المتعجل وغير المدروس سيترك روسيا كقوة عظمى غير قابلة للتحدي في سوريا. وعلى الرغم من رد إسرائيل المتواضع، فإن هذا التطور ليس سوى أخبار سارة. أمريكا في أسوأ حالاتها هي حليف أكثر موثوقية بكثير من روسيا في أفضل حالاتها. وآخر شيء تريده إسرائيل هو أن تكون تحت رحمة فلاديمير بوتين، الذي لا يمكن التنبؤ به.



كانت المعركة ضد التهديد الإيراني هي الموضوع الرئيسي لولاية نتنياهو كرئيس للوزراء، وقد أبدى بيبي فرحا لانهاية له حيال دعم ترامب له، والذي كان جزئيا في أحسن الأحوال، وهو ما أظهره قرار الانسحاب من سوريا جليا.



كان وجود أمريكا في سوريا صغيرا. لكنها كانت بمثابة مكبح للنوايا الإيرانية لإنشاء قاعدة دائمة في سوريا، بموافقة أو تواطؤ روسي. إن سحب القوات الأميركية يدعو إلى تحركات عدائية من قبل الإيرانيين في عمق الأراضي السورية، حيث أن الرد الروسي غير مؤكد.



دعونا نتخيل أن تستيقظ إسرائيل في صباح أحد الأيام لتجد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني على حدود الجولان، مع تحذير من روسيا بالامتناع عن توجيه ضربات جوية. ثم ماذا؟ هل يمكن الاعتماد على دونالد ترامب للوقوف في وجه بوتين نيابة عن إسرائيل؟.



يجب أن نتذكر كذلك أن ترامب انسحب من الصفقة الإيرانية وفرض عقوبات على إيران لكنه لم يقض عليه. فلا يزال الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند واليابان يدعمون الصفقة.



وهذا أيضًا: قد تكون نتيجة العقوبات الأمريكية هي الاستسلام الإيراني، لكن قد تكون أيضًا عودة إيران إلى التخصيب النووي. إذا حدث ذلك، فهل سيفكر دونالد ترامب "رسول الانعزالية"، في القيام بعمل عسكري ضد إيران؟ بالطبع لا. ومن غير المرجح أن تمتلك إسرائيل وحدها القدرة العسكرية على إزالة المنشآت النووية الإيرانية. مرة أخرى، ماذا بعد ذلك؟.



الدروس المستفادة من كل هذا؟

وهنا اعتبر الكاتب أن الولايات المتحدة الآن لديها رئيس مجنون، والذي قد يكمل أو لايكمل ولايته الأولى، وقد يستقيل أو لا يستقيل من منصبه، وقد يواجه أو لا يواجه إجراءات العزل، وقد يقود أو لا يقود بلاده إلى جحيم كامل كليا، ودمارا ماليا في هذه الأيام.



ما هو الأكثر ملاءمة لإسرائيل هو أن هذا هو الرئيس الذي لا يشعر بالمسؤولية تجاه العالم لا في أوروبا ، ولا في الشرق الأوسط، ولا في أي مكان. إذا كانت الأحداث في الشرق الأوسط تأخذ منعطفًا خطيرًا وتهديدًا لإسرائيل، فبإمكان الدولة اليهودية الاعتماد على التعاطف الأميركي، ولكن ليس أكثر من ذلك.



لا يعني أي من هذا أن على إسرائيل أن تدير ظهرها لترامب. قد يكون ترامب مجنونًا، لكنه لا يزال رئيسًا، لكن هذا يعني أن نتنياهو يجب أن يتراجع عن تعلقه المثير للشفقة لعلامة ترامب. هذا الاعتقاد الذي بدأ يزعج الديموقراطيين من كل المذاهب، وحتى الجمهوريين الذين يدركون الآن أن عصر ترامب قد يتوج بنهاية مخزية.



بدلًا من ذلك، ينبغي على إسرائيل أن تنخرط في توعية هادئة مع قادة التيار الرئيسي لكلا الطرفين(الديمقراطيين والجمهوريين)، الذين يؤمنون بالقيادة الأمريكية في العالم وفي دعم حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.



أما بالنسبة لليهود اليمينيين في إسرائيل وأمريكا الذين تعهدوا بدعم ترامب: كفوا عنه، كنتم على خطأ، ترامب لم ينقذنا من أعدائنا، لقد شجع هؤلاء الأعداء، ووضعوا إسرائيل في خطر كبير.

في مقال على صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بعنوان "أعترف: دونالد ترامب كارثة لإسرائيل واليهود"، قال الكاتب إن اليهود اليمينيين سيصرون ولن يحيدوا عن أن يروا في ترامب حبا لإسرائيل ومودة لليهود لا يوجد دليل على وجودها.وأضاف الكاتب إيريك يوفي، وهو حاخام ومعلم ويتسفيلد بولاية نيوجيرسي الأمريكية ورئيس سابق لاتحاد من أجل إصلاح اليهودية، أنه صحيح أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة رمزية ومهمة تستحق ثناء الإسرائيليين، وكذلك أمر بدفاع قوي عن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكن هذه الإجراءات التي تستحق الثناء محدودة، لا يمكنها تفسير قبضته على أنصار الجناح اليميني اليهودي في الولايات المتحدة وإسرائيل.وتابع أن الرجل لجأ إلي سحر قاعدته الشعبية غير اليهودية، وقام بالشيء نفسه مع معظم الإسرائيليين اليهود وحوالي ربع اليهود الأمريكيين.