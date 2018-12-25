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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تناقش أخلاقيات بحوث الخلايا الجذعية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:32 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة العمل النهائية لدراسة الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية: البعد الأخلاقي، تحت عنوان: "ضوابط وأخلاقيات بحوث الخلايا الجذعية والبنوك الحيوية".

وينظم ورشة العمل، مجلس أخلاقيات البحث العلمي وهو أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالخلايا الجذعية وماهى فوائدها المنتظرة وما هي مخاطرها، وعرض القوانين والضوابط الأخلاقية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية مع وضع مقترح الضوابط الأخلاقية لبحوث الخلايا الجذعية بمصر.

وستقوم بعرض نتائج البحث للدراسة الدكتورة وفاء السيد عبد العال، رئيس الفريق البحثي للدراسة، وذلك بحضور الدكتور فرخندة حسن، مقرر مجلس أخلاقيات البحث العلمي، ونخبة من العلماء والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال.

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