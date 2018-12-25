الإفتاء تنصح من أصابه الكرب بسبب ارتكابه للذنوب بـ3 أعمال

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد بنصوص القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة، فإن هناك ثلاثة أمور يرفع الله سبحانه وتعالى بها الكروب التي تصيب الإنسان بسبب ارتكاب الذنوب.



وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أولها الاعتراف بالذنب، وثانيها الالتجاء إلى الله؛ وثالثها الاجتهاد قدر استطاعتك؛ والله يقضي ويُقدر، ولا تتحير؛ فلها مدبر، مستشهدة بقول الله تعالى: «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ» الآية 3 من سورة يونس.



وأضافت أن بهذه الخطوات يرفع الله سبحانه وتعالى عنك الكرب ولو كنت تظن أن لا سبيل إلى النجاة، مدللاً بما قال تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ(88﴾» من سورة الأنبياء.

