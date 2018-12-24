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ديني

حكم شراء اللحم من الجزار وتوزيعه في العقيقة بدلا من الذبح.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:35 م
شراء اللحم في العقيقة
شراء اللحم في العقيقة
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله سبحانه وتعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، وهي سُنة مُستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء اللحم الصافي من الجزار بدلًا من الذبح؟»، أنه لا يجوز في العقيقة عن المولود شراء اللحم الصافي من عند الجزار دون ذبح شاة، لأن المقصود في العقيقة الذبح.

وأضاف أن الذبح في حد ذاته قربة إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».

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