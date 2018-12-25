صقر: توطين الصناعات بخليج السويس يدعم الاقتصاد

قال هانى صقر، عضو مجلس إدارة جمعية "الصناع المصريون"، إن إقامة صناعات تقوم على المواد الخام الموجودة بمنطقة خليج السويس، تساهم توفير وقت وأموال، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة من بينها تدشين مصنع لمادة "الصود اش" المتوافرة بالعريش اللازمة لصناعة الزجاج.





وأضاف "صقر"، في تصريحات له، أن توفير مزيدٍ من الأراضى للمشروعات الصناعية الكبرى يساهم فى الحد من الهجرة الداخلية لأبناء الأقاليم إلى القاهرة، مطالبًا بإصدار تعديلات تشريعية جديدة للاستثمار فى منطقة ميناء العريش وشمال سيناء، والعمل مع الجهاز المصرفى للتوصل لصيغة تسهيلات بنكية لإقراض مستثمري المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وكشف عن وجود منظومة جيدة ومتكاملة للنقل أولى خطوات التنمية والتي تعتمد على التكنولوجية الحديثة.