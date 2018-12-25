اليوم.. التجار يلتقون ممثلي الضرائب لمناقشة تحديات القطاع

تنظم غرفة القاهرة التجارية اليوم، الثلاثاء، ندوة عن الضرائب بحضور ممثلي وقيادات مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة التطورات والمستجدات الطارئة فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية، وتأثيرها على المجتمع التجاري في ضوء الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب عبر موقعها الإلكتروني ، و مناقشة الضريبة الإضافية والغرامات طبقًا لأحكام القانون 174 لسنة 2018.





ودعت غرفة القاهرة منتسبيها من الشعب في القطاعات المختلفة للمشاركة في الندوة، وفتح لغة حوار حول كافة التعاملات الضريبية لتوعية التجار؛ لتجنب المشاكل التي قد تحدث وتسبب مشاكل لهم في أنشطتهم.





وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن تعاون غرفة القاهرة مع مصلحة الضرائب يستهدف تحقيق المصلحة العامة لبلدنا ، كما أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين الغرفة ومصلحة الضرائب يستهدف التنسيق وزيادة التعاون ، ومناقشة أي موضوعات مشتركة وبحث مقترحات التجار حول التعاملات الضريبية ، والإعلان عن كافة المستجدات الضريبية أولًا بأول لتوعية التجار ، وهو ما يتم بالتنسيق فيما بين الطرفين حاليًا.





وأشار"العربي" إلى أن الندوة تتضمن ورشة عمل بشأن الإقرار الضريبي الإلكتروني من خلال فريق عمل من خبراء الضرائب "القيمة المضافة وضريبة الدخل ، واستعراض كيفية التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالقرارات ، وشرحًا نظريًا وعمليًا لعملية التسجيل بجانب استعراض سبل إدخال بيانات الإقرار" .





وأكد رئيس الغرفة أنه يتم خلال الأيام الحالية تكثيف الجهود من جانب الغرفة لتوعية التجار بآخر المستجدات التي تتعلق بالقرارات والقوانين والتعليمات في مختلف الهيئات الحكومية ، حيث إن عملية التوعية تمثل أهمية خاصة للشعب النوعية داخل الغرفة لتقليل المعوقات التي تواجه كل نشاط ؛ حتى نحقق التنمية والتطوير لدعم اقتصادنا القومي، مشيرا إلى أن هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي تنظمها الغرفة لتوعية تجارها بآخر المستجدات على الساحة لضمان عدم ظهور مشاكل تتعلق بالقوانين والقرارات والتعليمات التي تحكم العمل بالسوق التجاري ، وهناك مجموعة ندوات ومؤتمرات ولقاءات تم تنظيمها في اتجاهات مختلفة، ونواصل دعم منتسبي الغرفة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة لتوضيح آخر المستجدات ، والرد على استفسارات التجار ومناقشة مقترحاتهم في الأنشطة المتنوعة.