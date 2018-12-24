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رياضة

هنري يسعى إلى ضم دينيس سواريز لاعب برشلونة إلى موناكو على سبيل الإعارة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:39 م
تييري هنري
تييري هنري
أ ش أ
يسعى تييري هنري المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، إلى ضم لاعب وسط نادي برشلونة دينيس سواريز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن هنري يسعى لضم دينيس سواريز على سبيل الإعارة؛ من أجل مساعدة موناكو في صراعه ببطولة الدوري الفرنسي.

وسيشتعل الصراع على سواريز في "الميركاتو الشتوي"؛ حيث يلقى اللاعب اهتمامًا من أندية فياريال وميلان وآرسنال وتشيلسي وأولمبيك مارسيليا.

ويعاني سواريز من عدم حصوله على الفرصة مع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إذ لم يشارك هذا الموسم سوى في 6 مباريات فقط سجل خلالهما هدفين.

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