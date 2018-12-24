عودة أرنولد وكيتا لتدريبات ليفربول استعدادًا لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عاد لاعب خط وسط فريق ليفربول لكرة القدم نابي كيتا، اليوم الاثنين، لتدريبات الفريق بعدما غادر أرضية الملعب في مباراة الفريق الماضية أمام فريق وولفرهامتون بسبب الإصابة.



كما عاد ترينت أليكساندر-آرنولد إلى التدريبات مرة أخرى بعد أن غاب عن الفريق خلال مباراتي مانشستر يونايتد ووولفرهامتون بسبب الإصابة.



وقال مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب - في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة القادمة أمام فريق نيوكاسيل - : "ترينت عاد إلى المران، بشكل كامل .. ليس لدينا أي قلق آخر بشأن الحالة البدنية للاعبين ولكن سوف يستمر غياب كل من جو جوميز وجويل ماتيب".



وأضاف كلوب : "لقد كنت حقًا سعيدًا بشخصية الفريق في مواجهة الذئاب .. هذا ما نحتاجه أن نبقى غاضبين متعطشين، وفي تركيز تام على عملنا .. هذا ما يتعين علينا القيام به ضد نيوكاسل مرة أخرى .. هذه هي المرة الثالثة التي سنواجه فيها على الأرجح دفاع مكون من خمسة لاعبين، دائما ما يكون الأمر مختلفًا".



وأشاد كلوب بمدرب نيوكاسل رافايل بينيتز قائلًا : "نحن بحاجة إلى التكيف مع الأشياء المختلفة التي يقدمونها .. رافا بكل ما يملك من خبرة، يمكنه تنظيم الدفاع بشكل جيد .. هذا جيد بالنسبة له لكنه ليس جيدًا بالنسبة لنا، لكننا سنحاول التغلب على هذا الأمر".