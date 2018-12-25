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اقتصاد

أسوأ جلسة للبورصة الأمريكية قبل الكريسماس على الإطلاق

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات أمس، الإثنين، ليفقد مؤشرها الرئيسي أكثر من 650 نقطة وسط أداء سلبي لقطاع الطاقة، لاسيما عقب هبوط أسعار النفط دون حاجز 43 دولارًا للبرميل، لتشهد السوق بذلك أسوأ جلسة قبل الاحتفالات بأعياد الميلاد "الكريسماس" على الإطلاق.

وخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 17ر653 نقطة بما نسبته 91ر2% ليصل إلى مستوى 20ر21792 نقطة، وهى أكبر خسائر تسجلها البورصة الأمريكية في الجلسة التي تسبق الاحتفال بأعياد الميلاد في تاريخ (وول ستريت)، فيما تراجع "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 07ر140 نقطة بما يوازي 21ر2% مسجلًا 92ر6192 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بنحو 65 نقطة بما يعادل 71ر2% ليصل إلى مستوى 2351 نقطة.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات المتأخرة اليوم بمقدار 94ر2 دولار بما نسبته 45ر6% مسجلة 85ر42 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية أبوابها غدا الثلاثاء؛ بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد، فيما ستنهي جلسة تداولات اليوم في وقت مبكر استعدادا للاحتفالات.

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