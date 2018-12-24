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منى عبد الغني: كنت دلوعة العائلة.. وأسرتي كانت متحفظة.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:32 م
منى عبد الغني
منى عبد الغني
هاني حسين
قالت الفنانة منى عبد الغني، إنها ولدت في حي شبرا الذي خرج منه معظم فناني مصر، مضيفة:" أسرتي كانت بسيطة ومتحفظة بطبيعتها".

وأضافت "عبد الغني" في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" حبيت الموسيقى فى المدرسة وكنت بعزف على الأكورديون ودخلت مسابقات كثيرة".

وتابعت:" بابا كان مدلعني وأنا كنت دلوعة العائلة، وأي حد كان عايز حاجة كان يطلب مني أطلبها من والدي، ولكن والدتي كانت حازمة وتعدل الميزان".

وأكملت:" كنت بغني نشيد الصباح في الطابور المدرسي وكنت أعزف على الأكورديون، ولم أحلم أن أكون فنانة".

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