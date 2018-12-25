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اقتصاد

التخطيط: توجه بدعم الصادرات السلعية لتدعيم الاحتياطي النقدي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:03 ص
صدى البلد
آية الجارحي
قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الصادرات تعد هي المصدر المستدام، موضحة أن الحكومة تدعم وبقوة الصادرات السلعية لتوفير مصدر نقد أجنبي دائم.

وأشارت "السعيد"، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة الاعتماد على قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي.

وأوضحت أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حاليًا نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج وجزء آخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد علي الصادرات السلعية، مشيرة إلي ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة.

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