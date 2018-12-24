بحثا عن خبيئة.. مقتل موظف وفكهاني داخل حفرة 7 أمتار قبل الوصول للتمثال الأثري

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ووحدات الإنقاذ البري، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في انتشال جثتين بعد 48 ساعة من سقوطهما داخل حفرة بمنطقة الصف.



كشفت التحريات الأولية في الواقعة، التي أجريت برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثتين إحداها لموظف والأخري لفكهاني، اتفقا علي التنقيب عن الآثار بمنطقة الصف، بعد إيهام أحدهما للأخر بوجود تمثال أثري بالمنطقة.



تحرك الموظف وتقابل مع الفكهاني وأعدا معدات الحفر، وبدأا في تنفيذ مرادهما بحثا عن الخبيئة لاستخراجها تحقيقا لحلم الثراء الوهمي الذي راود كلا منهما، إلا أن أقدارهما كانت سابقة حيث انهالت عليهما الرمال داخل الحفرة حتي لفظا أنفاسهما الأخيرة.



وكشفت المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الجثتين أحدهما 55 عاما والآخر 42 عاما، قاموا بحفر حفرة بعمق 7 أمتار بحثا عن تمثال أثري، وحال قيامهما باستكمال أعمال الحفر انهالت عليهما الرمال ولقيا حتفهما.



وانتقلت وحدات الإنقاذ البري، وتم الاستعانة بعمال حفر لاستخراج الجثتين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.