أسامة هيكل: قوانين الإعلام أبرز إنجازات البرلمان خلال العام

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن قوانين الإعلام الجديدة هى أبرز إنجازات البرلمان فى 2018.



وأضاف "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أي وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية تبث من على أرض مصر، تخضع للقانون المصري، مشددا على عدم السماح ببث قنوات غير مرخصة على الأراضي المصرية.



وأشار إلى أنه لا يوجد أحد يرسم الصورة الإعلامية لمصر سواء داخل مصر أو خارجها، دورهم يقتصر على الرد، منوها بأن الإخوان يستغلون هذا الأمر للظهور.



ونوه إلى أن الإعلام المصري يجب أن يلعب دورا في الترويج لنشاط الرئيس داخل مصر وخارجها، ويشرح للشعب أهمية ما يقوم به الرئيس السيسي.