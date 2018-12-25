الحاصلات الزراعية: 300 ألف طن حجم استيراد العدس سنويا

قال عزت عزيز، عضو مجلس إدارة شعبة الحاصلات الزراعية، إن العدس يُباع في السوق المحلية بأقل من السعر العالمي؛ نتيجة وجود مخزون كبير لدى التجار، لافتًا إلى أن مصر تستورد نحو 300 ألف طن منه سنويًا.





وأضاف "عزيز"، أن مصر تستورد نحو 98% من الاستهلاك المحلي للعدس، ويأتي العدس التركي والكندي أبرز الأنواع في السوق المحلية، وأخذ العدس التركي محل العدس السوري، الذي كان يستحوذ على أكبر نصيب من حجم الصادرات، لكن سوريا خرجت من القائمة نتيجة للأحداث التي تمر بها.





ويعد العدس طبقًا رئيسيًا في جميع الفنادق والمطاعم الكبرى، ولا يخلو منه بيت غني أو فقير في مصر خاصة في ذروة موسم استهلاكه خلال فصل الشتاء لارتفاع قيمته الغذائية، حيث يحتوي العدس الأصفر على 27٪ بروتين و60٪ كربوهيدرات ونحو 0.5٪ فوسفور، إضافةً إلى غناه بفيتامين "سي" بما يساعد على الإحساس بالدفء خلال فصل الشتاء البارد، في حين يزيد استهلاك العدس الصحيح (أبوجبة) صيفًا عبر مطاعم الكشري خاصة في المدن والمصايف للانطلاق المصاحب لفصل الصيف خارج المنازل.