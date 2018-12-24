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مدحت شلبي يعتذر على الهواء لجمهور الأهلي.. تعرف على السبب

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:38 م
الإعلامي مدحت شلبي
الإعلامي مدحت شلبي
حسام الحارتي
وجه الإعلامي مدحت شلبي الاعتذار إلى جمهور النادي الأهلي عما صدر مؤخرا من جانبه في آخر ظهور له على قناة بيراميدز الرياضية قائلا: "النادي الأهلي كبير وأنا زعلته شوية في آخر أيامي".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن جمهور النادي الأهلي غير راض على الإطلاق  عن ما يتعرض له لاعبوه، موضحا أنه يحتاج إلى تدعيم كامل في كافة جوانبه من أجل عودتها إلى مكانتها الطبيعية من جديد.

وأوضح أن النادي الأهلي هو سبب الفرح الحقيقي داخل الدولة المصرية لتحقيقه الكثير من البطولات والنتائج المبهرة دوليا وإقليميا.

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