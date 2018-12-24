ننشر تفاصيل النسخة الأولى لـ هاكاثون الابتكار لدعم شباب المبتكرين

أطلقت فودافون مصر النسخة الأولى من هاكاثون الابتكار 010 في احتفالية أقامتها بمقرها الرئيسي في القرية الذكية واستمرت على مدار 3 أيام شارك فيها أكثر من 140 مشتركا شكلوا أكثر من 40 فريقا، بهدف تنفيذ وتطوير مشروعات وأفكار جديدة تساعد فى دعم منظومة التحول الرقمي وتحفز الشباب على إيجاد حلول ابتكارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



أعلنت الشركة عن مسابقة عبر صفحاتها للتواصل الاجتماعى وسارع العديد من شباب المبرمجين والمطورين للمشاركة وتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار المشاريع الثلاثة الفائزة، ضمت الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان كورتيل وقيادات شركة فودافون مصر عماد الأزهرى، محمد عبد الله، كريم عيد، أمانى ربيع ومحمد سامى.



كما شارك في لجنة التحكيم من خارج فودافون مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الداعم الأول فى مصر لتطوير تكنولوجيا المعلومات والجهة الرائدة في دعم ريادة الأعمال فى هذا المجال، وتم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة والإعلان عن مشاريعهم التى لاقت إعجاب لجنة التحكيم والمشاركين وقدمت فودافون جوائز مالية قيمة للفائزين.



وجاء في المركز الأول من الهاكاثون فكرة مشروع Helpee، وهو التطبيق الذي يهدف إلى تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة، وتخفيف الأعباء والعقبات اليومية التي يواجهونها، وذلك من خلال منصة تربط الأشخاص ذوي الإعاقة مع متطوعين يرغبون في التطوع لمساعدتهم في المهام اليومية البسيطة، وفي المركز الثاني حصلت فكرة مشروع "روبابكيا" وهو تطبيق يستهدف حل مشكلة "إدارة النفايات" حيث يمكن مستخدميه من التخلص من النفايات في مقابل عائد مادي؛ وذلك لتشجيع المستخدمين على التخلص من نفاياتهم والإستفادة منها في عمليات إعادة تدويرها وفي المركز الثالث والأخير فازت فكرة مشروع ParaZtec وهو نظام يهدف إلى تخفيف الأعباء والعقبات أمام الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش والتصلب المتعدد من خلال تمكين المرضى، ويتكون من ثلاثة أجزاء أساسية وهي قفاز يحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار وتطبيق كمبيوتر وتطبيق المحمول. وتم تقديم بجوائز مالية قيمة وفرص تدريب وتوظيف بشركة فودافون ومنحة تعليمية من Udacity للفائزين فى المسابقة: فريق مشروعhelpee (سارة عبد الله، عبد الرحمن طه)، فريق مشروع روبابيكيا من الجامعة الألمانية بالقاهرة (سلمى مدحت، أحمد هشام، أحمد زكي، عمرو أحمد و محمد حسين) وفريق مشروع ParaZtec (مازن كاظم، محمود عادل، أحمد إبراهيم ومحمد أيمن).



أعلن ألكسندر فرومان كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن الهاكاثون يأتي في إطار إحتفال فودافون مصر بعشرين عاما من النجاح فى السوق المصرى ودعما لإستراتيجية فودافون في التحول الرقمي من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للقضايا الرئيسية فى المجتمع المصرى مثل الصحة والتعليم والبيئة التي ستشكل مستقبل مصر الرقمي.

