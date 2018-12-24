مواد إباحية تخترق هواتف أندرويد في أعياد الكريسماس

يواجه مستخدمو هواتف "أندرويد" مشكلة كبيرة تتعلق بمتجر التطبيقات الذكية "جوجل بلاي"، حيث يتعرض المستخدمون وخاصة الأطفال لمواد وإعلانات غير ملائمة وتحديدًا في إجازات أعياد الميلاد.



وتلقى مستخدمو هواتف الأندرويد التحذيرات المخيفة عن متجر "جوجل بلاي"، فقد قام 24 خبيرًا أمنيًا بتقديم شكوى جماعية للتحقيق مع شركة "جوجل"، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وقال الخبراء في الشكوى المقدمة إنها تعرض محتوى غير لائق للأطفال، وتحثهم للقيام بعمليات شراء داخل متجر "جوجل بلاي"، وفقا لموقع "تيكرانش" التكنولوجي.



وأشارت إلى أن هناك بعض التطبيقات التي تروج لها جوجل بأنها صديقة للعائلة، ولكنها تستخدم ممارسات إعلانية غير عادلة ومضللة، مثل التلاعب بالأطفال لمشاهدة الإعلانات، أو حثهم على إجراء عمليات شراء من أجل إحراز فوز أو تقدم في أحد الألعاب".



ورفعت الشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الولايات المتحدة للتحقيق فيها.



وتضمنت الشكوى اتهامات عديدة "أظهرت أن العديد من التطبيقات تتضمن محتوى غير لائق للأطفال، منها صور جنسية، كما أن ثلاثة أرباع التطبيقات الموجودة في "قسم العائلة" تنقل معلومات عن أصحاب الهواتف إلى أطراف ثالثة، ونحن لا نعلم فيما يستخدمونها تحديدا".



وأكدت "جوجل" أنها دائما تتناول القضايا المثارة في الشكاوى على محمل الجد، مضيفة أنها تسعى لأن يكون الأطفال آمنين عبر الإنترنت،

وتابع المتحدث باسم الشركة: "يجب أن تلتزم التطبيقات في قسم التطبيقات الخاصة بالعائلات، بسياساتنا الصارمة المتعلقة بالمحتوى والخصوصية والإعلان، ونحن نتخذ إجراءات بشأن أي انتهاكات لهذه السياسة".



وأضاف: نأخذ هذه المشكلات على محمل الجد، ونواصل العمل بجد لإزالة أي محتوى يستهدف الأطفال بشكل غير لائق من منصتنا".