محراث ثلج يشطر سيدة إلى نصفين بعد خروجه عن السيطرة .. فيديو

شطرت سيدة إلى نصفين بشكل ترجيدي، بواسطة محراث ثلج، خلال حادث مروع في عيد الميلاد المجيد بروسيا.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة " ديلي ميل"، محراث الثلج يخرج عن السيطرة ويتجه نحو المشاة الواقفين في محطة للحافلات.



ورأى المارة المصدومين في مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتكا بروسيا، محراث الثلج يسير بسرعة ويخرج عن مساره، ليصتدم بسيدة بعمر 43 عاما ويقتلها، بحسب ما ذكرته التقارير.



وأفادت التقارير الطبية أن السيدة شطرت إلى نصفين بواسطة المحراث.



وأكدت الشرطة في منطقة كامتشاتكا أن المرأة توفيت على الفور جراء جروحها.



ويخضع سائق المحراث الثلجي البالغ من العمر 33 عاما للتحقيق في الحادث.





