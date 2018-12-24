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رياضة

الأهلي يكشف عدد الحضور في مواجهة الداخلية.. واستاد جديد يستضيف مباريات الأحمر

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه تم تسجيل قاعدة بيانات للجماهير بلغت 11 ألفا للحصول على كارت "أهلاوي" لحضور مباريات الفريق في جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات فضائية: "سيتم اضافة العديد من المميزات للحاصلين علي كارت اهلاوي خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن المميزات الجديدة والخصومات داخل المجتمع المصري ".

وأكمل :"نسقنا مع وزارة الداخلية للحصول على تذاكر خاصة للجماهير محترمي القواعد وتم الاتفاق على 5000 مدعو مقسمين على الأعضاء والحضور ووزارة الشباب والرياضة ، وطالبنا بـ 500 تذكرة خاصة بنا وسيتم طرحها على الموقع الرسمي عند استلامها لمباراة الداخلية القادمة في الدوري .

وأوضح :"سيخوض فريق الكرة مبارياته المقبلة على استاد القاهرة الدولى بعد الموافقة من قبل المسئولين على استضافة الفريق الأحمر وهذا الأمر متوقف على الانتهاء من عملية الصيانة التى تتواجد به خلال الفترة الماضية ".

واختتم :"سيتم تركيب كاميرات في المدرجات لمراقبة اي فعل غير ملائم للعملية التشجيعية ،وأتمنى من الجمهور مساعدتنا لعودتهم للملاعب مرة أخري ".

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