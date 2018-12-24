ترامب: بنك الاحتياط الفيدرالي يمثل المشكلة الوحيدة للاقتصاد الأمريكي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم/الاثنين/، مجددًا بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي - البنك المركزي - واصفًا إياه بأنه "يمثل المشكلة الوحيدة للاقتصاد الأمريكي".



ونقلت شبكة /أيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله "إن بنك الاحتياط الفيدرالي هو المسئول مباشرة عن الرياح غير المواتية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي".



وتابع ترامب - في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تتمثل في بنك الاحتياط الفيدرالي ، حيث لا يشعر بما يحدث في الأسواق، وقام برفع أسعار الفائدة".



وكان ترامب قد بحث مؤخرًا إمكانية إقالة جيروم باول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي من منصبه، بعد أن أصبح أكثر شعورًا بالإحباط من باول بسبب الخسائر التي تعرضت لها أسواق المال الأمريكية على مدار شهور ، فضلًا عن القرار الذي أصدره بنك الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بزيادة أسعار الفائدة ، غير أن مستشاري ترامب حذروه من عواقب إقالة باول والتي من شأنها أن تثير الاضطرابات في أسواق المال".







