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أخبار العالم

جلسة مباحثات بين مجلسي الولايات السوداني والدولة العماني بالخرطوم

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الدكتور عمر سليمان آدم رئيس مجلس الولايات السودانى إن السودان تربطها بسلطة عمان علاقات وطيدة وقوية تاريخية بدأت منذ السبعينيات مؤكدا ان تلك العلاقات في تطور مستمر وان هناك توافقا في الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية بجانب التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية


واكد فى تصريح له عقب رئاسته جلسة مباحثات مشتركة عقدت قى الخرطوم اليوم بين مجلس الولايات السوداني ومجلس الدولة بسلطنة عمان برئاسة الدكتور يحيى بن محفوظ المنزري أهمية ترسيخ العلاقات بمزيد من التواصل والتعارف بين الجانبين.

وقال إن مجلس الدولة بعمان له خبرة كبيرة في العمل التشريعي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنموي في السلطة معربا عن رغبة بلاده فى تقوية العلاقات التشريعية مع عمان وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين

وأعرب رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان عن أمله في أن تعزز زيارته للسودان العلاقات الثنائية الجيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وأن تزداد العلاقات قوة ورسوخا.

وأوضح أن جلسة المباحثات المشتركة تناولت التعاون في العلاقات البرلمانية بين المجلسين كاشفا أن هناك وفدا من مجلس الولايات وكذلك أعضاء من مجلس الدولة سيقومون بزيارة السودان قريبا .

وأكد أن هناك ارتياحا في العلاقات السياسية القائمة بين البلدين لافتا الى انها علاقات قائمة على الاحترام.

وأشار إلى أن القطاعين الخاص العماني والسوداني في تواصل مستمروان هناك جهودا مبذولة من الجانبين لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبرزا رغبتهم فى الاستثمار في السودان في مجالات الثروة المعدنية والزراعة والتجارة.

وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد تحمد اليوم الاثنين ورئيس مجلس الدولة العماني والوفد المرافق له .

وأعرب رئيس الوفد العماني عن اعتزازه بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود للنهوض بها في شتى المجالات.

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