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فن

نبيل الحلفاوي يكشف أسباب تصوير الأعمال التلفزيونية في الثمانينيات خارج مصر

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
محمد بدران
رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على أحد متابعيه، عندما سأله عن أسباب تصوير معظم الأعمال التلفزيونية في حقبة الثمانينيات خارج مصر.

وكتب الحلفاوي: "كانت من إنتاج شركات خليجية فتحت مكاتب لها في مصر، وكان التصوير الداخلي في ستوديوهات بالإمارات وتونس واليونان، وكانت التكلفة أقل وتضمن الكاست كله في مكان واحد لتقليل فترة التصوير".

وأضاف الحلفاوي: "ومع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بدأت تنتهي ويعود تصوير الإنتاج الخاص إلى مصر".
نبيل الحلفاوي يكشف أسباب تصوير الأعمال التلفزيونية في الثمانينيات خارج مصر

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