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مدحت شلبي: مساء الأنوار سبب تواجدي على الساحة الرياضية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:59 م
الإعلامي مدحت شلبي
الإعلامي مدحت شلبي
حسام الحارتي
قال الإعلامي مدحت شلبي، إن برنامجه "مساء الأنوار"، الذي كان يعرض على شاشة "مودرن سبورت"، هو سبب التزامه بكلمة مساء الأنوار في جميع الاحتفالات وأثناء تعليقه على المباريات حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، إن برنامج مساء الأنوار هو السبب الحقيقي في تواجده داخل الساحة الرياضة واجتذاب المواطنين له.

وأكد أنه قام بتوقيع عقد تقديم أحد البرامج الرياضية على شاشة النيل الرياضية لتقديم محتوى رياضي جديد وبشكل مختلف، مضيفا أن إدارة قناة بيراميدز لم تعترض على انتقاله إلى قناة النيل الرياضة.

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