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منى عبد الغني: أحمد زكي أهم محطة في مشواري السينمائي .. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:01 م
منى عبد الغني
منى عبد الغني
هاني حسين
قالت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني، إن حميد الشاعري محطة مهمة في مسيرتها الموسيقية والغنائية، مؤكدة أن أغنية "يلا يا اصحاب" حققت نجاحا باهرا.

وأضافت "عبد الغني"، في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة " النهار"، أن الفنان الراحل أحمد زكي يعتبر أهم محطة في مشوارها السينمائي والفني.

وتابعت: "استفدت منه كثيرا على المستوى الفني وكان يقدم لي نصائح كثيرة، في طريقة تأديتي للدور والإلتزام بالشخصية"، مضيفة:" واعتذرت عن فيلم الباشا مرتين وطلبت تعديلات كثيرة على شخصيتي في الفيلم".

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