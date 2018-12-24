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مدحت شلبي يكشف تفاصيل تعاقده مع النيل الرياضية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:08 م
الإعلامي مدحت شلبي
الإعلامي مدحت شلبي
حسام الحارتي
قال الإعلامي مدحت شلبي، إنه تعاقد مع قناة "النيل سبورت" لتقديم أحد البرامج الرياضية، بعد إنهاء تعاقده مع قناة بيراميدز.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج" مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، أنه سيظهر بشكل جديد ومتنوع للغاية ، موضحا أن طبيعة المحتوى الذي يقدمه سيبهر الجميع .

وأكد أن بداية انطلاق برنامجه الجديد ستكون من العام المقبل ، معربا عن تمنياته بتقديم ما يلائم المشاهدين، من أجل إسعادهم.

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