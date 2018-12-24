عدلي القيعي يكشف تفاصيل خطاب محمود الخطيب إلى العين الإماراتي

أرسل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خطابا إلى نادي العين الإماراتي عقب نهاية كأس العالم للأندية والظفر بالمركز الثاني بالمونديال عقب الهزيمة فى المباراة النهائية بأربعة أهداف لهدف لتهنئة الفريق الإماراتي على ما قدمه من نتائج وأداء في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما كشفه عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي.



وقال القيعي خلال ظهوره عبر قناة الأهلي: "ما قدمه العين في البطولة أسعدنا للغاية كعرب، كما أن الخطيب أرسل خطابا لتهنئة العين على ما حققه في البطولة لقد كان رائعا للغاية".