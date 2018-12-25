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حوادث

اليوم.. الحكم على 3 متهمين في أحداث شارع السودان

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:50 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
أحمد مهدي
تنطق الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة اليوم، الثلاثاء، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميا بـ " أحداث شارع السودان".

والمتهمون هم محمد السيد عبد السلام "16 سنة" الصادر ضده حكمًا "غيابيا" بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد 

كانت المحكمة قد عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بأحداث شارع السودان.

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