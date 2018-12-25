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أخبار البلد

برعاية الخشت.. انطلاق مشروع الألف قائد إفريقي بجامعة القاهرة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية البحوث والدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن تنظيم مشروع جديد يسمى مشروع الألف قائد إفريقى تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور محمد على نوفل عميد الكلية.

وأشار الدكتور سيد رشاد، منسق عام شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن المشروع يأتى بالتزامن مع استعداد مصر لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تدريب وتأهيل الشباب الإفريقي سعيًا لتمكينه، فقد أطلقت كلية الدراسات الإفريقية العليا، بالشراكة مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية مشروع "1000 قائد إفريقي".

وأضاف "رشاد"، أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل ألف شاب وفتاة من أبناء القارة السمراء على عدد من الفنون والعلوم، إذ يتم تطبيق البرنامج على دفعات بداية من مطلع يناير المقبل، وحتى الانتهاء من تأهيل ألاف قائد إفريقي.

وأوضح أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، إذ تمنح المتدربين برامج تطبيقية متخصصة في عدد من المجالات المهمة منها الإدارة والسياسة وريادة الأعمال والاقتصاد والإعلام ويشمل عقد محاكاة للشباب المشاركين للخروج بنتائج جيدة تطبق في الواقع وتساهم في رفع كفاءة الشباب في المجالات السابقة.

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