ضبط أصحاب 40 مخبزا مدعما لاتهامهم بالاستيلاء على 203 آلاف رغيف

نفذ رجال إدارة تموين بمركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين، حملة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة، بتوجيهات اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة.





وباشراف المهندس كمال راشد علي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي مدير إدارة مباحث تموين البحيرة.





وأسفرت الحملة فى مجال الرقابة على الأسواق، عن ضبط مصنع طحينة غير مرخص وتنعدم به الشروط الصحية وتم التحفظ بداخله علي 10 برميل طحينه زنة البرميل 40 كجم، وكذلك 8 صفائح عسل أسود زنة الصفيحة 20 كجم. وكلهم تم استخدام مواد أوليه مجهولة المصدر في تصنيعهم.





كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 25 مخبز بضرب كميات وهمية من الخبز باستخدام الكارت الذهبي قدرها 147625 رغيف بما يعادل 244 شيكاره دقيق زنة 50 كجم. وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد هذه المخابز.





كما قامت الحملة بعمل محاسبة للكارت الذهبي ومقارنة عدد خطابات الخبز المصروفة للمواطنين من المخابز وما تم ضربه بالفعل علي الماكينات. وتبين قيام 15 مخبزا بضرب كميات زائدة عن خطابات الخبز بمقدار 55170 رغيف بما يعادل 91 شيكاره.





كما تمكنت الحملة من ضبط 3500 رغيف بلدي مدعم محملة علي تروسيكل وفي طريقها للسوق السوداء للاتجار بها.



