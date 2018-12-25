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أخبار البلد

نائب يعلن تضامنه مع عاشور في رفض قيد التعليم المفتوح

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:37 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
أصدر المحامي خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، بيانًا أعلن خلاله موقفه من قيد خريجى التعليم المفتوح بجداول نقابة المحامين، مؤكدًا تضامنه مع مجلس نقابة المحامين، نقيبًا وأعضاءً، فيما اتخذه من قرار برفض قيدهم.

وقال "أبو طالب"، إن "نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين، ويتكلم باسمهم، ويحافظ على كرامة النقابة، وكرامة أعضائها، ويراعى الالتزام بتقاليدها، ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة، وفق أحكام هذا القانون، وله أن يتخذ صفة المدعى، أو أن يتدخل بنفسه، أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة، أو أحد أعضائها".

وقضت محكمة جنح المقطم، الخميس الماضى، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

ويعد الحكم الصادر في القضية رقم 16420 لسنة 2018 أوليًا، ويحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسون لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيها نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر عددا من الدعاوى المقامة من خريجي التعليم المفتوح لقيدهم بنقابة المحامين.

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