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حصاد 2018 دليلك الكامل لتنظيف الأدوات الكهربائية بالمنزل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:33 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
لا تستغنى ربة المنزل عن الأجهزة الكهربائية فى منزلها، لذلك عليها الاعتناء بها جيدا لأنها توفر لها كثيرًا من الوقت والمجهود لذلك قدمنا خلال عام 2018 مجموعة من الموضوعات الخاصة بتنظيف الأجهزة الكهربائية والتي ستقدم لك الدليل الكامل للعناية بها للشيف هالة فهمى .

تنظيف شفاط المطبخ بالدقيق
بعد تفكيك أجزاء الفلتر عليك تغطيته كاملا بالدقيق.
يرش الدقيق الأبيض على الفلتر في جميع ثناياه.
يترك الدقيق الأبيض على الفلتر لدقائق حتى يلتصق بالشحوم المتراكمة على الفلتر.
فرك الفلتر جيدا باليد وسيلاحظ أن الدهون تتكتل وتُنزع مع الدقيق بسهولة.
تكرار الخطوة وسيلاحظ التخلص السريع من شحوم الشفاط ثم يشطف بماء ساخن.

تنظيف الميكروويف بطريقة آمنة
إزالة بواقي الطعام
يجب أولا قبل البدء في تنظيف الميكروويف، إزالة كافة بقايا الطعام منه باستخدام قطعة قماش.

تنظيف الباب الزجاج
باستخدام قطعة إسفنج نظيفة وصابون تنظيف الأطباق، يمكنك تنظيف الباب الزجاج الخاص بالميكروويف بكل سهولة، ثم تجفيفه باستخدام قطعة قماش.

الحفاظً على الثلاجة
تنظيف ما يسقط من الثلاجة يوميًا، قبل أن تجف البقع وتتراكم.
تنظف البرطمانات قبل دخولها الثلاجة، مع التأكد من عدم بقاء أية رواسب سائلة في الأطباق، كي لا تترك علامات في الأرفف.

تنظيف الكاتيل
أولا: ملء ثلاثة أرباع الكاتيل بماء ممزوج بالخل الأبيض.
ثانيًا: ترك الماء والخل ليغلي.

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